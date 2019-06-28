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المبعوث الصيني يرفض سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:14 م
المبعوث الصيني يرفض سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني
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أسماء العزب
 
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رفض المبعوث الصيني في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني.

وأعلن المبعوث الصيني، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، رفضه أيضا الفرض الأحادي للعقوبات على إيران، مؤكدا أهمية ضمان أمن الطاقة.

وأكد المسؤول أن بكين ستواصل استيراد النفط الايراني.

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