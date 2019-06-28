TV رابط Tunisia كورة لايف مشاهدة مباراة تونس ومالي Bein ماكس بث مباشر YOUTUBE مجاني اليوم 28-6-2019

مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت كورة لايف في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم 28-6-20109 سيواجه منتخب تونس نظيره مالي على استاد السويس مساء اليوم الجمعة 28/6/2019 في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.









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ويلتقي منتخب تونس مع مالي على استاد السويس مساء اليوم الجمعة في تمتم الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات كورة لايف مشاهدة مباراة تونس ومالي kora live









وكان منتخب تونس قد تعادل مع أنجولا بهدف لمثله بالجولة الأولى بينما فازت مالي على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إنذار قوي لنجوم قرطاج قبل مواجهة اليوم الحاسمة لوضع المنتخبين بالمجموعة.





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تشكيلة منتخب تونس المتوقعة أمام مالي:

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع : ديلان برون – ياسين مرياح – رامي بيدوي – أسامة الحدادي.

خط الوسط : جيلان الشعلالي – الياس صخيري – وجدي قشريدة.

خط الهجوم : يوسف المساكني – نعيم السليتي – هبي الخزري.





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