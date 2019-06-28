كريم العمدة: دعوة مصر للمشاركة بقمة العشرين لها دلالات اقتصادية وسياسية

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قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين تمثل اللقاء الثالث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الاولى، اليوم الجمعة، أن اجتماع قمة العشرين ليس فقط تجمع لأكبر اقتصاديات العالم، وإنما أيضًا اجتماع لمنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذه المرة الثانية التي تشارك فيها مصر بقمة العشرين، وهي منصة للتشاور والتباحث وعرض وجهات النظر، ومصر تحاول خلالها عرض المشكلات الإفريقية، وعرض وجهات النظر، ومحاولة وضع حلول لمشاكل المنطقة.



وتابع، أن دعوة مصر للمشاركة بقمة العشرين، لها دلالات اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن اليابان من الدول التي تسعى لنقل وتوطين التكنولوجية بالدول الناشئة ومنها مصر كسوق واعد في المنطقة.



وأوضح، أن مصر ثاني دول العالم في مرور كابلات النت سريعة النقل الضوئي، وهناك ما يقرب من 20 كابل بقناة السويس يغطي دول أسيا بالكامل، فهل ليست قناة ملاحية فقط، وإنما ممر رقمي وتكنولوجي، مؤكدًا أن التحول الرقمي مهم جدًا لتوفير فرص العمل، والتعاون مع القطاع الخاص في المنطقة، وسعي بعض الشركات اليابانية للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، يتماشى مع استراتيجية مصر 2030، واستراتيجية إفريقيا 2063، معتبرًا أن قمة العشرين فرصة لطرح مصر أفكارها ورغباتها في التعاون مع الجانب الياباني.

