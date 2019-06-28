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تكريم صوت الأردن عمر العبد اللات فى تونس قبل استعداده لانطلاق جرش

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:11 م
تكريم صوت الأردن عمر العبد اللات فى تونس قبل استعداده لانطلاق جرش
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الفجر الفني
 
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غادر النجم الأردنى عمر العبد اللات الأردن متجهWا إلى تونس للمشاركة فى مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربى، فى دورته الـ 20 والذى ستنطلق أعماله فى العاصمة التونسية، وينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية ليتم تكريمه فى حفل ختام فعاليات المهرجان، نظير ما قدمه من نجاحات خلال مسيرته الفنية محليًا وعربيًا، خصوصًا وأن التكريم المقرر له بعد غدٍ الأحد يأتى واتحاد إذاعات الدول العربيّة يحتفل بمناسبة مرور "50" عامًا على التأسيس، ويشارك على هامش فعاليات المهرجان أبرز نجوم الوطن العربى



يذكر أن صوت الأردن عمر العبد اللات سوف يتم تكريمه أيضًا عن دولة فلسطين نظير ما قدمه خلال مسيرته الفنية وتقديمه العديد من الأغانى لدعم القضية الفلسطينية وتخليد لصمود الشعب الفلسطينى.


فى سياق مختلف يستعد عمر العبد اللات، لإحياء حفل افتتاح مهرجان جرش فى دورته الرابعة والثلاثين، المقرر انطلاقه 18 يوليو المقبل، إذ يعتبر العبد اللات الورقة الرابحة للمهرجان فيما يتعلق بنجوم الأردن ومايقدمونه أمام العالم العربى، كما يشارك فى المهرجان هذا العام كبار نجوم الأغنية بالوطن العربى منهم الكينج محمد منير والنجمين اللبنانين نانسى عجرم ووائل كفورى.
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