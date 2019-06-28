تشكيل منتخب مالي لمواجهة تونس في أمم افريقيا
الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:06 م
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي تشكيل فريقه لمواجهة تونس بعد قليل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.
وضم تشكيل مالي كلا من :-
ديارا - تراوري - كونيه - واجيو - فوفانا - هايدارا - سماسيكو - كوليبالي - ماريجا - دجينيبو - ديابي.
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