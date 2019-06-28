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تشكيل منتخب مالي لمواجهة تونس في أمم افريقيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:06 م
تشكيل منتخب مالي لمواجهة تونس في أمم افريقيا
منتخب مالي
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علي نبوي
 
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي تشكيل فريقه لمواجهة تونس بعد قليل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.


وضم تشكيل مالي كلا من :-

ديارا - تراوري - كونيه - واجيو - فوفانا - هايدارا - سماسيكو - كوليبالي - ماريجا - دجينيبو - ديابي.

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