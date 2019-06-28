ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيف شوق مصطفى قمر جمهوره بطرح ألبومه الجديد؟

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:58 م
كيف شوق مصطفى قمر جمهوره بطرح ألبومه الجديد؟
مصطفى قمر
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد في الأسواق، وتحديدًا في شهر أغسطس المقبل، حيث يضم حوالي 12 أغنية، ومن المقرر أن يبدأ فى تصوير أكثر من كليب من الألبوم خلال الأيام المقبلة.


ونشر قمر فيديو، وهو يغني جزءًا من إحدى الأغاني التي سيحملها الألبوم عبر حسابه على "إنستجرام" معلقًا عليه: "استنوا الألبوم.. وكل 3 أيام هسمعكوا جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله، مش هتعرفوا تفوتوا تراك، والبوست الجاي بإذن الله هقولكم هينزل يوم إيه في شهر8".


ويتعاون مصطفى قمر، فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة، ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين