كيف شوق مصطفى قمر جمهوره بطرح ألبومه الجديد؟

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد في الأسواق، وتحديدًا في شهر أغسطس المقبل، حيث يضم حوالي 12 أغنية، ومن المقرر أن يبدأ فى تصوير أكثر من كليب من الألبوم خلال الأيام المقبلة.









ونشر قمر فيديو، وهو يغني جزءًا من إحدى الأغاني التي سيحملها الألبوم عبر حسابه على "إنستجرام" معلقًا عليه: "استنوا الألبوم.. وكل 3 أيام هسمعكوا جزء من أغنية، أنا مجهزلكم 12 تراك بإذن الله، مش هتعرفوا تفوتوا تراك، والبوست الجاي بإذن الله هقولكم هينزل يوم إيه في شهر8".









ويتعاون مصطفى قمر، فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعري وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعيمة، ورضا زايد وسامح كريم ومودي سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين.