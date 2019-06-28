إيران تصادر 1000 ماكينة لاستخراج عملة Bitcoin
الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:56 م
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قال التلفزيون الإيراني إن السلطات في إيران صادرات حوالي 1000 ماكينة لاستخراج العملة الرقمية Bitcoin في مصنعين مهجورين بعد تحذيرات من أن هذا النشاط أدى إلى قفزة في استهلاك الكهرباء التي تدعمها الدولة.
وأبلغ مسؤول بقطاع الكهرباء في إقليم يزد بوسط إيران التلفزيون "جرى تحديد اثنتين من مزارع البتكوين هذه، مع استهلاك للكهرباء قدره واحد ميغاوات".
والماكينات التي تنتج العملات المشفرة محظورة في إيران حيث ألقي عليها بمعظم اللوم في زيادة قدرها 7% في استهلاك الكهرباء في الثلاثين يوما حتى الحادي والعشرين من يونيو، بحسب متحدث باسم وزارة الطاقة نشرت تعليقاته على الموقع الإلكتروني لقناة (برس تي.في) التلفزيونية المملوكة للدولة.
وفي 2018، حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.
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