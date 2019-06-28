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أصالة تروج لحفلها في السعودية.. غدا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:54 م
أصالة تروج لحفلها في السعودية.. غدا
أصالة
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الفجر الفني
 
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روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائى المقرر إقامته غدًا السبت فى جدة، ونشرت "أصالة" صورة لها عبر حسابها على "تويتر" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة".

ويجمع الحفل نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ستقام ليلة "سهم" في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ويشارك فيها كل من: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة.

يذكر أن هذا هو الحفل الثانى للمطربة أصالة فى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح حفلها الأول الذى أقامته يوم 5 يونيو وحقق نجاحًا كبيرًا.

 
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