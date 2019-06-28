الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بختام مهرجان "حكاية وطن" بجامعة المنيا



جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة الاتحادات الطلابية والأسر ضمن مهرجان "حكاية وطن" الرياضي والثقافي، الذي أقيم تخليدًا لذكرى ثورة 30 يونيو، والمقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية بالجامعة، والتي حاضرها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق.



وأقيمت الندوة بحضور 400 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديري إدارات رعاية الشباب.



وخلال الندوة، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية وطن" تحدث عن ثورة 25 يناير وأحداثها، وأوضاع البلاد وإنجازاتها خلال ثورة 30 يونيو، وما تقدمه الدولة من مشاريع كبري للشباب.



وأستكملت الندوة بمحاضرة لـ"عميد كلية الحقوق" تحدث فيها عن أحداث 30 يونيو وما قبلها وما بعدها من أحداث وإنجازات، وتم فتح باب الحوار للشباب للنقاش في مستجدات الأحداث السياسية بالمجتمع.



لتختتم فعاليات الندوة بتكريم الفائزين بالمارثون الرياضي، الذى عقد أمس، وفاز به 5 متسابقين هم: الطالب جميل معوض، وأحمد عبد اللطيف، وأحمد بدري، وأمجد عاطف والطالب محمد أحمد.

شهد ختام الدورة التدريبية لإعداد القادة لطلاب جامعة المنيا الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة، والشرطة، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.