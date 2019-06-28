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"جرحان بالرقبة" و"شقة مغلقة".. تشريح جثة "فتاة العمرانية"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:52 م
جرحان بالرقبة وشقة مغلقة.. تشريح جثة فتاة العمرانية
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إيريني صفوت
 
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة فتاة العمرانية، التي لقيت مصرعها اليوم الجمعة، داخل شقة سكنية مغلقة لمدة عامين، وذلك للوقوف على ملابسات الوفاة، وطلب تقرير الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية، لموقع الحادث في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، في عقدها الثاني من عمرها، وذلك لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، على جثة فتاة عشرينية متوفاة في ظروف غامضة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة
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