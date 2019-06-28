الإصلاح والحوثيون.. اتجاه نحو تحالف رسمي؟





تظهر، من حين لآخر، أصوات من حزب الإصلاح ومن جماعة الحوثي تدعو للتقارب بين الجماعة والحزب الذي سبق له وأن تقارب معها.





من جهة حزب الإصلاح، طالبت الناشطة الإصلاحية المدعومة من قطر، توكل كرمان، أكثر من مرة، بضرورة تحالف الحزب والجماعة.





وقالت في وقت سابق، إن طريق حزب الإصلاح باتجاه جماعة الحوثيين أضحى إجباريًّا.





وأضافت، أن على الإصلاح تغيير استراتيجيته تجاه الأصدقاء والخصوم ويذهب للتحالف مع الحوثي.





وتعكس دعوات توكل حقيقة موقف إخوان اليمن من جماعة الحوثي، والذي يحول وضعهم الحالي دون المجاهرة به.





ومن جهة الحوثيين، ظهر عضو مكتبهم السياسي المعروف، محمد البخيتي، يطالب بتقارب مع حزب الإصلاح.





وقال البخيتي، في وقت سابق، إن هدفهم وهدف حزب الإصلاح واحد، ولا بد من تقارب وتحالف.





وأضاف أنه يشعر بالألم حين يجد جماعته وحزب الإصلاح غير متحالفين كما ينبغي.





وتابع: نحن لسنا بالملائكة ولا أنتم أنبياء ولكل أخطاؤه، ومن يسبق الآخر في الاعتراف بأخطائه والعمل على معالجتها فهو المستفيد قبل غيره، فلا تجعلوا من أخطائنا عقبة في طريق تصالحنا، كما أننا لا نجعل أخطاءكم عقبة في طريق تصالحنا معكم.





ويؤكد محللون أن هذه الدعوات قد تتبلور إلى موقف رسمي للحزب والجماعة بعد أن أصبح الاستمرار في موقف غير حقيقي غير ممكن.



