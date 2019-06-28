نسبة النجاح بالدورة الرئيسية لباكالوريا 2019 تقارب الـ32 بالمائة

إستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وزير التربية حاتم بن سالم الذي قدّم له نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا.





وقد أعلنت وزارة التربية اليوم، بأن نسبة النجاح العام بالدورة الرئيسية بلغت 31.96 بالمائة، فيما كانت في السنة الفارطة 29.88 بالمائة.





و قد شهدت شعبة الآداب ارتفاعا في عدد الناجحين، حيث بلغ هذه السنة 21.82 بالمائة و التي لم تتجاوز في السنة الفارطة 12.26 بالمائة.