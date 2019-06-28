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نقل فنان شهير إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة تسمم شديدة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:55 م
نقل فنان شهير إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة تسمم شديدة
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الفجر الفني
 
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تعرض فنان شهير إلى تسمم قوي جدًا، بعد تناوله وجبة غذائية أمس، وتم نقله إلى المستشفى.

حيث تعرّض الممثل التركي كيفانش تاتيلتوغ المعروف عربيًّا بإسم "مهند"، لتسمم غذائي، يوم أمس بعد ان تناول وجبة غداء يبدو انها فاسدة، بحسب ما أفادت صحيفة "" التركية.


ووفق الصحف التركية فقد نقل تاتيلتوغ إلى المستشفى للفحوصات وعمل غسيل للمعدة اذ ان التسمم الذي تعرض له كان قويًّا جدًّا وأثّر عليه.

يذكر أن تاتيلتوغ يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بمسلسله "اصطدام". وقال إنّه يودّ زيارة الدول العربية من جديد.
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