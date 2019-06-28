سيدة بوروندي الأولى تزور منطقة أهرامات الجيزة

زارت قرينة رئيس بوروندي، والوفد المرافق لها، اليوم، منطقة آثار الهرم، وكان في استقبالها أشرف محيي الدين، مدير عام أثار الهرم.





وبدأت الزيارة بالهرم الأكبر والممر الأول داخله، ثم انتقلت إلى زيارة منطقة البانوراما حيث قامت حرم الرئيس والوفد المرافق لها بالتقاط الصور التذكاريه ثم توجهت إلى تمثال ابو الهول.





ورافقها خلال الزيارة والشرح الآثري إميل أيوب، وقد أبدت حرم الرئيس البوروندي إعجابها بالأهرامات وسألت عن طريقة بنائها وعن مكان وجود مقابر العمال بناة الأهرامات.



