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صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:41 م
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
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الفجر الفني
 
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نشر موقع "ديلى ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفى تيرنر وجو جوناس، وهما في القصر الفرنسي الذي سيستقبل حفل زفافهما الثاني حيث بدأ الزوجان في استقبال ضيوف حفل الزفاف المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

 
وظهرت تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل الدراما الشهير Game of thrones، والمغنى العالمى جو جوناس، وهما يستقبلان الضيوف إضافة إلى وصول بريانكا تشوبرا وزوجها شقيق العريس.
 
حفل زفاف صوفى تيرنر الأول تكلف 600 دولار فقط وأقيم فى لاس فيجاس وحضره أشقاء جو وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.
 
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)
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