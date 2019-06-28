صوفى تيرنر وجو جوناس يستقبلان ضيوف حفل زفافهما الثاني في فرنسا (صور)





نشر موقع "ديلى ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفى تيرنر وجو جوناس، وهما في القصر الفرنسي الذي سيستقبل حفل زفافهما الثاني حيث بدأ الزوجان في استقبال ضيوف حفل الزفاف المقرر إقامته يوم السبت المقبل.





وظهرت تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل الدراما الشهير Game of thrones، والمغنى العالمى جو جوناس، وهما يستقبلان الضيوف إضافة إلى وصول بريانكا تشوبرا وزوجها شقيق العريس.