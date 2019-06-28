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الصين: على أمريكا رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع رئيسا البلدين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:43 م
الصين: على أمريكا رفع العقوبات عن هواوي قبيل اجتماع رئيسا البلدين
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قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

وقال المتحدث قاو فنغ إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمر ممكن مطلع الأسبوع القادم، عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات.


وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي يخطط لعرض شروط على ترامب لإنهاء النزاع التجاري، تشمل رفع الحظر المفروض على مبيعات التكنولوجيا الأميركية إلى هواوي، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطة.

وأضافت الصحيفة أن الصين تريد أن تلغي الولايات المتحدة جميع الرسوم العقابية، وأن تتخلى عن جهود لحمل بكين على التعهد بشراء المنتجات الأميركية بأكثر مما وافقت عليه سابقا، في تجديد لمطالب قائمة منذ فترة طويلة.

ووضعت الولايات المتحدة هواوي، أكبر شركة مُصنعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، على قائمة سوداء للصادرات، متعللة بمبررات تتعلق بالأمن القومي. ويمنع هذا الإدراج الموردين الأميركيين من البيع لهواوي دون الحصول على موافقات خاصة.


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