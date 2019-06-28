الحكومة الأميركية تبقي معدل نمو الاقتصاد للربع الأول عند 3.1%
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:40 م
Advertisements
Advertisements
أكدت الحكومة الأميركية أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تسارع في الربع الأول من العام لكن الدفعة التي حصل عليها النشاط من التصدير والمخزونات غطت على ضعف في الطلب المحلي يبدو أن بعضه استمر في الربع الثاني.
وقالت الحكومة في قراءتها الثالثة للنمو إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الأول، مدعوما أيضا بانفاق دفاعي قوي. ويبقى الرقم بلا تغيير عن تقديراتها التي صدرت الشهر الماضي. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بلغ 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سيبقى بلا تعديل عند 3.1%.
ومع استبعاد التجارة والمخزونات والانفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3% فقط في الربع الأول. وتلك هى أبطأ زيادة في هذا المقياس للطلب المحلي منذ الربع الثاني من 2013.
ويتجه الاقتصاد الأميركي لتسجيل 10 سنوات من النمو المتواصل في يوليو/تموز، وهو أطول نمو مسجل.
لكن الزخم يتباطأ وسط صعوبات في قطاع الصناعات التحويلية واتساع العجز التجاري مجددا فيما لا يزال قطاع الإسكان يمر بمرحلة من الضعف.
Advertisements
المزيد عن: امريكا الحكومة الامريكية الاقتصاد المصري اليوم اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم
- مبيعات التجزئة في أمريكا تتعافى بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية
- تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول
- الاقتصاد الأمريكي ينمو بأقل من المتوقع في الربع الأول
- 4.2 % نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني
- نمو الناتج المحلى الصينى يتباطأ إلى 6.5% فى الربع الثالث
- هبوط النمو الاقتصادي الأمريكي بأقل من المتوقع
- النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ بأقل من المتوقع في الربع الثالث
- خبراء يتوقعون بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي
- تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول
- الحكومة الأمريكية تبقي معدل نمو الاقتصاد عند 3.1%