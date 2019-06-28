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بيساكا يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:34 م
بيساكا يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد
وان بيساكا
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ريهام عبدالمحسن
 
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أعلنت وسائل إعلام عالمية أن آرون ​وان بيساكا​ المنضم حديثا لمانشستر يونايتد إجتاز الفحص الطبي​ ومن المتوقع إعلان رسمي عن انتقاله إلى أولد ترافورد اليوم الجمعة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأنه من المتوقع أن تبلغ رسوم صفقة وان بيساكا 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كحوافز حسب مشاركته مع الفريق.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن وان بيساكا الذي كان جزءًا من تشكيلة إنجلترا تحت 21 عامًا يعتبر ثاني توقيع يحققه المان يونايتد​ هذا الصيف بعد انضمام دانيال جايمس إلى النادي من سوانزي سيتي.
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