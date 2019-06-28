بيساكا يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد



وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأنه من المتوقع أن تبلغ رسوم صفقة وان بيساكا 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كحوافز حسب مشاركته مع الفريق.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن وان بيساكا الذي كان جزءًا من تشكيلة إنجلترا تحت 21 عامًا يعتبر ثاني توقيع يحققه المان يونايتد​ هذا الصيف بعد انضمام دانيال جايمس إلى النادي من سوانزي سيتي.

أعلنت وسائل إعلام عالمية أن آرون ​وان بيساكا​ المنضم حديثا لمانشستر يونايتد إجتاز الفحص الطبي​ ومن المتوقع إعلان رسمي عن انتقاله إلى أولد ترافورد اليوم الجمعة.