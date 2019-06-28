إخلاء سبيل أميني شرطة وحبس 2 آخرين في وفاة متهم بقسم حلوان



وعندما قام فرد الشرطة استيقافهم وطلب تحقيق الشخصية من المتهم الأول ويدعى "وليد عبد العظيم"، 41 سنة، سائق نقل عام، أخبره بأنه يعمل أمين شرطة وقام بالتعدي عليه وعلى قوة المباحث، هو وصديقه المتهم الثاني ويدعى "سيد محمد محمد"، 37 سنة، وشهرته فروكة، عاطل، مما أدى إلى قيام أفارم أمناء الشرطةبأستعمال القوة ووضع القيود الحديدية قى أيديهم.



وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة ملك الأول، وباقي المضبوطات وهما 3 زجاجات بيرة، واحدة فارغة واثنين بهما نصف الزجاجة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإخلاء سبيل أميني شرطة، بضمان محل وظيفتهما، على خلفية وفاة محتجز داخل قسم شرطة حلوان.وكشفت تحقيقات النيابة بورود إخطار لضباط قسم شرطة حلوان، مفادة إصابة كل من "محمد جلال"، 34 سنة، رقيب شرطة، بسحجات بالصدر والرقبة وتمزق القميص، و"حمادة صلاح"، 34 سنة، رقيب شرطة، بعضة أسنان بالكتف الأيمن، سحجات بالذراع الأيسر، وكدمات بكوع الذراع الأيسر والرقبة وتمزق القميص، وكل من وائل عثمان 41 سنة، أمين شرطة، ويوسف عبد النظير، 34 سنة، عريف شرطة.وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية ضمت افراد الشرطة الأربعة سالفي الذكر، بمنطقة المثلث، دائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية شاهدوا سيارة ملاكي ماركة شيفورليه، لانوس، سوداء اللون، بداخلها شخصان يقومان بشرب الخمر "بيرة" في الطريق العام.