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خلال حملات مكبرة.. ضبط 76 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:32 م
خلال حملات مكبرة.. ضبط 76 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (76) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن الاسعار، 7 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 إنتاج خبز ناقص الوزن، تجميع واستيلاء علي ( دقيق بلدي) با جمالي 2 طن و850 كجم، 13 بيع بازيد من السعر الرسمي، 5 غلق في غير مواعيد العمل الرسمية، 5 عدم وجود قائمة بيانات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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