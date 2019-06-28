تعرف على أماكن ومواعيد عرض 4 مسرحيات فى "الويك أند"





تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تقديم 4 عروض مسرحية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع على مختلف مسارح الدولة، ومن خلال هذا التقرير نوضح أماكن ومواعيد عرضها بالإضافة إلى أسعار التذاكر.









"بيت الأشباح"

تعرض "بيت الأشباح" فى تمام الساعة السابعة مساءً على المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، وتتراوح أسعار التذاكر من 30 إلى 50 جنيهًا والدخول مجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة، العرض من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، بطولة ٣٠ شابًا من خريجي الدفعة الأولي لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.





"أبو كبسولة"

تعرض "أبو كبسولة" فى تمام الساعة التاسعة مساءً على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وتتراوح أسعار التذاكر من 25 إلى 100 جنيه، والعرض من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبد الله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى.









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محطة مصر"

تعرض "محطة مصر" وهى مخصصة للأطفال فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على مسرح القاهرة للعرائس وتتراوح أسعار التذاكر من 25 إلى 35 جنيهًا وتدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.





زهرة اللوتس"