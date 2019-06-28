جيريس يعلن تشكيل تونس لموقعة مالي.. وفرجاني ساسي احتياطيا

أعلن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، تشكيل نسور قرطاج استعدادًا لمواجهة مالي، مساء اليوم، علي ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.





وجاء تشكيل نسور قرطاج كالتالي :-





حراسة المرمى: المعز حسن.





خط الدفاع: وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - أسامة الحدادي.





خط الوسط: غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - أنيس البدري - وهبي الخزري - نعيم السليتي.





خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.



