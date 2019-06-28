12 منتخبًا يغادرون ملاعبهم في ختام مجموعات أمم إفريقيا

يسدل الستار على مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من الأحد حتى الثلاثاء المقبلين، بإقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.





وعلى مدار 3 أيام من الأحد 30 يونيو حتى الثلاثاء 2 يوليو سيقام يوميًا 4 مباريات بواقع مباراتين في السادسة، ثم اثنتين آخرين في التاسعة مساءًا، ومع إقامة مباريات كل مجموعة في نفس التوقيت، سيضطر فريقين من كل مجموعة لخوض اللقاء الأخير بعيدًا عن ملاعبهم التي أدوا عليها أول مباراتين.



