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الجيش الليبي: تكليف اللواء المبروك سحبان قائدا جديدا لقيادة العمليات في غريان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:18 م
الجيش الليبي: تكليف اللواء المبروك سحبان قائدا جديدا لقيادة العمليات في غريان
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، أن اللواء المبروك سحبان، عُيّن رئيسا لغرفة عمليات "تحرير" مدينة غريان، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق.

وتداولت مواقع مقربة من القيادة العامة لـ"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر مؤخرا خبرا عن استبعاد عبد السلام الحاشي من قيادة غرفة عمليات المنطقة الغربية، وتعيين بدلا منه اللواء، المبروك سحبان.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على مدينة غريان الاستراتيجية التي تتمركز بها غرفة العمليات العسكرية الرئيسة لـ"الجيش" التابع للمشير حفتر، وفقد "الجيش" بذلك قاعدة سيطرة وإمداد هامة كان يعتمد عليها في إدارة عملياته على تخوم طرابلس.

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