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"مارسيلو" على رادار إف سي مصر استعداداً للممتاز

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:18 م
مارسيلو على رادار إف سي مصر استعداداً للممتاز
اللاعب مصطفى محمد علي
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مصطفى الجندي
 
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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، التعاقد مع اللاعب مصطفى محمد علي "مارسيلو" الظهير الأيسر لفريق المصري البورسعيدي استعداداً للدوري الممتاز.


ويعد مارسيلو من مواليد 1989 وأحد أبناء الزقازيق في محافظة الشرقية، وبدأ كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، ثم أكمل مرحلة الناشئين في صفوف الشرقية، ثم إنتقل للفريق الأول لنادي المنيا لمدة ثلاث مواسم، قبل أن يقوم بالتوقيع للمصري البورسعيدي.


ومن المنتظر يعقد محمد صلاح المدير الفنى لنادي مصر جلسة مع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لتحديد الصفقات التى سيبرمها الفريق فى الموسم المقبل.


ومن المقرر أن تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم الإثنين المقبل، مطلع يوليو.


وكان نادي مصر قد صعد للدوري الممتاز، خلال الموسم الماضي، للمرّة الأولى في تاريخة، ويبحث تدعيم خطوطه بلاعبين خبرات للبقاء في المسابقة.

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