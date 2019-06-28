هبة مجدي ومحمد محسن يلتقطان صورة مع ابنتهما

ترفض الفنانة هبة مجدي وزوجها المطرب محمد محسن، نشر صور واضحة لأولادهم، إذ لم ينشرا أي صورة لابنتهما "دهب".





لكن محمد محسن فضل مشاركة جمهوره بصورة عائلية ظهر فيها مع زوجته هبة مجدي وابنتهما، ولكي يخفي وجهها استخدم شكل تعبيري ووضعه على الصورة حتى لا تظهر ملامح الصغيرة.









على جانب آخر، كانت هبة مجدي احتفت قبل أيام بحصولها على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية، وشاركت جمهورها بصورها من الاحتفال.



