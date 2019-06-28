تحرير 3366 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1147) مخالفة انتظار خاطئ، (330 ) متنوع، ( 80 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 26 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (24 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1360 ) نـمــوذج 125، ( 16 ) عدم استخدام حزام الأمان، حملة السرفيس، ( 19 ) زجاج فاميه، ( 14 ) ملصقات ومتعلقات، ( 48 ) التصالح الفورى، وبلغ الإجمالي 3366 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.