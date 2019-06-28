صفحة وهمية تنصب على طلاب الثانوية العامة .. و"التعليم" تحذر أولياء الأمور
الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:16 م
ريم محمود
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دشنت صفحة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية للنصب على طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث تم تدشين صفحة على الفيس بوك تؤكد على طلاب الثانوية العامة أنها تتبني رفع الدرجات لهم دون تظلمات بعد ظهور النتيجة الخاصة بهم.
وطالبت هذه الصفحة "المزورة" والتي تدعي النصب من طلاب الصف الثالث الثانوي إرسال الأرقام السرية الخاصة بهم حتى يتم رفع درجاتهم.
وتقول منى أبو غالي مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، إنهم تواصلوا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة حقيقة الأمر، وقد أكد لهم الوزير أن هذه الصفحة ليس لها اي اساس من الصحة وغرضها النصب علي طلاب الثانوية العامة.
وناشدت، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات وأن الرقم السري هام جدا ولا يجب الإعلان عنه لأحد.
ومن جدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الثانوي قد بدأت في ٨ يونيو الجاري وتنتهي ٣ يوليو المقبل.
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