العراق: نأسف لاقتحام سفارة البحرين في بغداد

أعربت الحكومة العراقية، عن "أسفها الشديد" لقيام مجموعة من المتظاهرين العراقيين في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، باقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة بغداد والاعتداء عليها، احتجاجاً على ورشة المنامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





وقالت الحكومة في بيان مساء الخميس "تعرب الحكومة عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 يونيو والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".





وأضافت "وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.





وتابع البيان أن الحكومة العراقية "جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".





اعتقال العشرات

وتفقد وزير الداخلية العراقية ياسين الياسري مقر السفارة وأمر باعتقال القوة المكلفة بحماية السفارة، والأشخاص الذين اقتحموها.





و لاحقاً صدر بيان عنه أفاد أنه تم اعتقال 54 شخصاً ممن اعتدوا على سفارة البحرين وتم وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.





ا ستنكار بحريني

من جهتها، استنكرت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها "الاعتداء المرفوض" الذي استهدف مبنى سفارتها وقررت استدعاء سفيرها للتشاور السفير صلاح المالكي".





وحملت الوزارة في بيانها الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة لحماية سفارتها وقنصليتها في العراق وجميع العاملين فيهما وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.





رد فعل إماراتي

وفي إطار متصل، أعربت دولة الإمارات عن "استنكارها الشديد" لاقتحام سفارة البحرين، مشيرة إلى أنها "مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول".





واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات أنور قرقاش أن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن ويعد تصعيداً خطيراً على المستويين القانوني والسياسي.





وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" قائلاً "ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية".





وتأتي حملة الاعتقالات وردود الفعل، بعد اقتحام أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد، ونزع علم المملكة، مساء الخميس، احتجاجاً على استضافة المنامة الورشة الاقتصادية التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.