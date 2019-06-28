إشادة بحفاوة استقبال المصريين للجزائريين
الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:17 م
علي نبوي
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أشاد نسيم طالبي مراسل قنوات بين سبورتس بحفازة استقبال المصريين للمنتخب الجزائري والجماهير الجزائرية خلال مباراة الأمس أمام السنغال.
وكتب طالبي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" شهادة لله، المصريون ذوق وطيبة وأخلاق، استقبلونا خير استقبال. الله يحفظهم ويحفظ بلدهم يا رب".
وكان منتخب الجزائر قد تأهل لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز أمس على السنغال بهدف نظيف.
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