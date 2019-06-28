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انخفاض خام برنت إلى مستوى 66.20 دولار للبرميل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:16 م
انخفاض خام برنت إلى مستوى 66.20 دولار للبرميل
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، حيث سجل خام برنت 66.20 دولار للبرميل، وذلك بمعدل انخفاض بلغ 35 سنتا أو ما يعادل 0.5%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.13 دولار للبرميل بمعدل انخفاض بلغ 30 سنتا أوما يعادل 0.5 %.

وينتظر المتداولين، اجتماعات قد تكون حاسمة بالنسبة  بالنسبة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين  خلال اجتماع  مُقرر بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكي والرئيس الصينى، غداً السبت، وذلك ضمن قمة مجموعة العشرين.

كما ينتظر المتداولون، اجتماع منظمة الأوبك خلال الأول من شهر يوليو المقبل، وستعقد "أوبك" اجتماعا مع حلفائها أو ما يسمي بـ"أوبك بلس" فى الثانى من شهر يوليو المقبل، ويأتى تلك الاجتماع من أجل تحديد سياسة الإنتاج النفطية خلال النصف الثاني من العام الجارى، حيث تبحث تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات النفطية والذى بدأ تنفيذه بداية من شهر يناير بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، والذى يسهم في حال تمديد العمل به في إعادة التوازن لأسواق النفط.

وتشهد أسواق النفط حالة من عدم الاستقرار، بسبب تتزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتى تضخ 20 % من إنتاج النفط بالعالم، والأحداث الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما حدث من هجمات على ناقلتين  للنفط خلال الأسبوع الماضي تسود المخاوف لدى المتعاملين من تباطؤ الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


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