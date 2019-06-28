تدمير الجسر المميت فى جنوة إيطاليا بعد كارثة العام الماضى (فيديو)

أنهت 6 ثوان من الانفجارات الخاضعة للرقابة على بقايا الجسر المنهار في مدينة جنوة بشمال إيطاليا اليوم، الجسر القديم الذي شهد واحدة من أسوأ المآسي في التاريخ الإيطالي الحديث عندما انقلب العام الماضي، وأسفر عن مقتل 43 شخصًا.





وضربت المتفجرات برجين من جسر موراندي، وأطلقت مدافع المياه على أكثر من 20 ألف متر مكعب من الصلب والخرسانة لمنع السحب الكبيرة من الغبار التي تجتاح المدينة، كما تم إخلاء 3500 شخصاً.





وفى 14 أغسطس من العام الماضى، انهار امتداد يبلغ طوله 656 قدمًا (200 متر) من الجسر بسبب هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى سقوط العشرات من المركبات على ارتفاع 164 قدمًا (50 مترًا) إلى الأرض أدناه.





ونجا 14 شخصًا فقط من الانهيار بينما مات 43 شخصًا في المأساة، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

ولم يتم تحديد موعد لإجراء محاكمة لتحديد المسؤوليةعن الحادث، إلا أن التحقيق ما زال جارًا



