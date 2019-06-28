عاجل.. المحكمة الرياضية تستبعد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

قامت المحكمة الرياضية بالإعلان عن استبعاد النادي الإيطالي اي سي ميلان من مسابقة "اليوربا ليج" دوري الاتحاد الاوربي بسبب خرقه للوائح اللعب المالي النظيف.





على الرغم من احتلال ميلان المركز الخامس في الكالتشيو الإيطالي فلن يشارك في المسابقة الأوروبية الموسم المقبل وتورينو سيكون البديل.





توصل الميلان لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الدوري الأوروبي حتى ينظم اموره لتنظيم ميزانية النادي لتتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف، وتفاديا لعقوبات أخرى .





وجاء البيان كالتالي: «الاتفاقية تمت بين جميع الأطراف على التالي: تم إلغاء قرار غرفة التحكيم في يويفا بشأن انتهاك ميلان لمعادلة الميزانية من 2015 إلى 2017، وإلغاء قرار غرفة التحكيم من 2016 إلى 2019، بالمقابل تم استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020..».





كان الاتحاد الأوروبي قد أوقف التحقيق مع ميلان بشأن خسائر الميزانية والتي قد تمنعه من المشاركة الأوروبية لحين صدور قرار المحكمة الرياضية "كاس" منعا لتكرار ما حدث الموسم الماضي.





يذكر أن نادي اي سي ميلان الاييطالي احتل المركز الخامس الموسم الماضي برصيد نقطة 68 نقطة خلف خلف الانتر ميلان واتالانتا في المركز الثالث والرابع ونابولي في المركز الثاني برصيد 79، وحامل لقب الكالتشيو الإيطالي اليوفينتوس برصيد 90 نقطة.



