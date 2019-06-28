حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين بشأن شروط الاستحقاق والتسجيل
الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:50 م
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها من المواطنين السعوديين المهتمين بأخبار حساب المواطن، طريقة تسجيل حساب المواطن، كما حرصت الفجر على وضع رابط التسجيل في البرنامج لتسهيل على القارئ معرفة الدخول للبرنامج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، وننشر لكم أهم الشروط التي على المواطن فعلها لتسهيل التسجيل في حساب المواطن 1440 - 2019، وإليكم في السطور التالية التفاصيل الدقيقة حول التسجيل في البرنامج، والشروط المطلوبة إلى جانب معلومات إضافية تشغل بال القارئ السعودي، ويهمه معرفتها:
طريقة التسجيل في حساب المواطن وشروط التسجيل
ننشر لكم رابط للاستعلام عن الاستحقاق والأهلية في برنامج حساب المواطن وللحصول على الدعم المادي عليكم التسجيل في الرابط التالي ca.gov.sa
شروط التسجيل في حساب المواطن
من أهم شروط برنامج حساب المواطن، هي تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، ألا وهي:
الفئة الأولي : ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.
الفئة الثانية : ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.
الفئة الثالثة : ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.
الفئة الرابعة : ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.
الفئة الخامسة : “لا يستحقون الدعم”، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.
طريقة التسجيل في حساب المواطن
تم إطلاق وتفعيل برنامج حساب المواطن وبدء قبول التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لتسجيل حساب جديد في برنامج حساب المواطن السعودي والذي أصبح الجميع يستطيع الدخول إليه من خلال الضغط على الرابط الآتي https://www.ca.gov.sa
نبذة عن برنامج حساب المواطن
وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة التاسعة عشر في شهر يونيو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.
وأعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة العشرين من الدعم، ومن المقرر صرفها يوم 10 يوليو المقبل.
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