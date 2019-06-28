مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر tunisia vs mali يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة

بث مباشر مباراة تونس ومالي اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 في بطولة امم افريقيا كورة اتش مباراة تونس اليوم على ملعب استاد السويس الجديد في الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا التي تستقبلها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم.





موعد مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة 28-6-2019

يصطدم منتخب تونس الشقيق بنظيره المالي في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القدس ، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت سوريا، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت دولة المغرب، الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت تونس.





التشكيل المتوقع لمنتخبي تونس ومالي:





التشكيل المتوقع لمنتخب تونس:





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.





خط الدفاع: رامي بدوي وديلان براون وياسين مرياح وأسامة الحدادي.





خط الوسط: وجدي كشريدة وغيلان الشعلالي وإلياس السخيري ويوسف المساكني.





خط الهجوم: نعيم السليتي ووهبي الخزري.





تشكيل منتخب مالي المتوقع:





حراسة المرمى: دجيجى ديارا.





الدفاع: همارى تراورى، يوسف كونى، مامادو فوفانا، مولا واجى.





الوسط: ساماسيكو، لاسانا كوليبالى، أداما تراورى.





الهجوم: موسى ماريجا، موسى دجينيبو، عبد الله ديابى.





القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي اليوم بث مباشر اليوم على ملعب السويس الجديد:





تنطلق مباراة تونس ومالي من خلال قنوات بي ان سبورت مع وجود تحليل مميز من جانب أعضاء قنوات Bein وفي مقدمتهم طارق ذياب النجم التونسي ووزير الرياضة الأسبق في تونس، مشاهدة مباراة تونس ومالي عبر قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 2.





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