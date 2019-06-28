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بـ"شقة مقفولة من سنتين".. العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالعمرانية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:10 م
بـشقة مقفولة من سنتين.. العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالعمرانية
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إيمان عبد العاطي
 
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية، بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.
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