"الهيئة السعودية للمواصفات "الموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التجار والموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، وذلك شرط أساسي لدخولها السوق السعودية والسماح بتداولها، واستمرارًا لخطتها الاستراتيجية في رفع مستوى سلامة المنتجات في السوق وتيسير عمليات الاستيراد.





وكشفت الهيئة، عن أن تلك المنتجات تشمل الخاضعة للائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، والمنتجات الخاضعة للائحة الفنية لمواد البناء "قطاع المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني"، واللائحة الفنية لمواد البناء "مواد العزل ومواد تكسية البناء"، واللائحة الفنية لمواد البناء "الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة"، واللائحة الفنية لمواد البناء "الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة"، إضافة إلى اللوائح التي تم الإلزام عليها مسبقا.





وأوضحت هيئة المواصفات، أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيا وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، ما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة لها.





وتأتي منصة سابر الإلكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتدادا لاستراتيجيتها في "أتمتة" أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري.





ودعت هيئة المواصفات المستوردين والمصنعين إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول والتسجيل في الموقع، كما يمكن للمستخدمين الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال الاتصال على الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني.



