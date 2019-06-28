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إبراهيم غالب يحسم قراره من شكوى النصر

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:02 م
إبراهيم غالب يحسم قراره من شكوى النصر
إبراهيم غالب يحسم قراره من شكوى النصر
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أميرة فطيم
 
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حسم إبراهيم غالب، قائد فريق النصر السابق، والمنضم حديثاً لصفوف الفيصلي، موقفه من شكوى نادي "العالمي"؛ بسبب مستحقاته المتأخرة.


ونجحت إدارة نادي الفيصلي في الحصول على توقيع غالب لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، ليستمر حتى عام 2020 المقبل، وذلك بعد انتهاء عقده مع النصر.


وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن غالب رفض تقديم أي شكاوى ضد ناديه السابق النصر، فيما يتعلق بباقي مستحقاته المالية لديه.


وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في نادي النصر، بصدد تسليم غالب مستحقاته المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة.


وبدأ غالب صاحب الـ28 عاماً، مسيرته مع النصر في 2006، قبل أن يوقع عقداً احترافياً في 2010، بعقدٍ لمدة 5 سنوات، ثم قام بالتجديد لمدة أربعة سنوات آخرى، لينتهي عقده مع العالمي في يونيو الجاري.

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المزيد عن: نادي النصر السعودي الهلال السعودي إبراهيم غالب
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