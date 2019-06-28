ضبط مسئولي صيدليتين لبيعهما أدوية مهربة ومحظور تداولها بمدينة نصر



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبصحبته عامل بالصيدلية، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانـون وذلك على النحو التالى:

عدد 6000 قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عدد 9000 كبسولة وقرص منشطات.

عدد 3000 قرص من الأدوية مجهولة المصدر.

عدد 2000 كبسولة وقرص من العقاقير الطبية "عينات مجانية غير معدة للبيع".



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بذات المنطقة وعثر بداخل الصيدلية على عدد 5000 قرص وكبسولة منشطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وبمواجهته إعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الادارة العامة لرعاية الأحداث بالقاهرة من صبط ضبط مسئولى صيدليتين بالقاهرة لقيامهم ببيع أدوية وعقاقير طبية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة ومحظور تداولها.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن صيدلية كائنة بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركيًا، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.