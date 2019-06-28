قوات الدفاع الجوي تحتفل بالعيد التاسع والأربعون

أكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا في العالم.





وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي، في إطار احتفالات قوات الدفاع الجوي بالعيد التاسع والأربعون، لبناء حائط الصواريخ عام 1970م، والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي.





وأكد أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أي تهديدات أو تحديات.



