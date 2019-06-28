رسميا.. الفتح يتعاقد مع "محمد البرية"

تعاقد نادي الفتح السعودي مع حارس المرمى محمد البريه، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.





وقال الفتح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وقعت إدارة نادي الفتح مع حارس المرمى محمد البريه، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات".





وأضاف الفتح أن البريه سبق له تمثيل النادي، حيث تدرج في فئاته السنية، وانتقل بعدها لنادي القيصومة لمدة عامين، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الفتح.





وتابع: "شهدت مراسم التوقيع حضور عضوي مجلس الإدارة مشاري السعدون وحسن الجبر، حيث رحبا بعودة البريه، آملين أن يكون إضافة مميزة لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".





وأبدى اللاعب سعادته بالعودة إلى النادي الذي بدأ فيه مشواره، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.



