عاجل.. "حرس الحدود" تضبط مليونا و185 ألف قرص مخدر و81 دانة RBJ

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، من ضبط 1882 كجم لجوهر الحشيش المخدر و2325 كجم من نبات البانجو المخدر و3 كجم من مادة الأفيون ومليون و185 ألف قرص مخدر، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها لتأمين حدود الدولة ومكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية.





كما تم ضبط 2 بندقية قناصة و3 بندقية خرطوش و2 رشاش خفيف و81 دانة RBJ و79 عبوة دافعة و860 طلقة مختلفة الأعيرة و2 نظارة مراقبة وطن من كيماويات اليوريا والنترات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.





كما نجحت القوات في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 334 فردا من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 63 سيارة مختلفة الأنواع و2 أتوبيس و3 لودر ومركب صيد تستخدم في أعمال التهريب، وضبط 19 جهاز للتنقيب عن المعادن و4 أطنان للحجارة المخلوطة بخام الذهب وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

أيضًا تم ضبط 11 ألف عبوة أدوية مهربة و4 آلاف قطعة غيار للهواتف المحمولة و72 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة.



