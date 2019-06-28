ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"2.5 مليون جنيه".. سقوط مقاولين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم غرامة بالمعصرة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:50 م
2.5 مليون جنيه.. سقوط مقاولين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم غرامة بالمعصرة
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مقاولين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم غرامة بمنطقة المعصرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول 53 سنة، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.

كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط مقاول 44 سنة - مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت، مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
المزيد عن: مفاولين غرامة ب2 مليون جنيه 15 حكم فى قضايا مبانى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين