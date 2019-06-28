"2.5 مليون جنيه".. سقوط مقاولين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم غرامة بالمعصرة
الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:50 م
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مقاولين مطلوب التنفيذ عليهما في 15 حكم غرامة بمنطقة المعصرة.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول 53 سنة، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه.
كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط مقاول 44 سنة - مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت، مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط مقاول 44 سنة - مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت، مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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