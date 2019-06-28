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برشلونة يحدد سعر ديمبلي للتخلي عنه

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:47 ص
برشلونة يحدد سعر ديمبلي للتخلي عنه
عثمان ديمبلي
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مصطفي صابر
 
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أشارت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن اعلان نادي برشلونة المقابل الذي يريده لبيع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" إن النادي الكتالوني قام بشراء عثمان ديمبلي منذ موسمين ولا يزال يفضل استمراره مع الفريق، رغم بعض المواقف غير الاحترافية التي تورط بها وإصاباته الدائمة.

وأبلغت الصحيفة وكيل ديمبلي، موسى سيسوكو، بأن أي نادي يريد ضم الشاب الفرنسي، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضحت أن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، الإسباني ، يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج، فهو قد يتألق في مباراة ما، وفي اليوم التالي تجده يمرر الكرة بطرقة خاطئة.

وذكر أن نادي باريس سان جيرمان وليفربول يرغبان في ضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الانتقالات الصيفية الحالية.

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