البيتكوين تنخفض 12% بعد بلوغها أعلى مستوياتها

نزل سعر عملة بيتكوين 12 في المائة أمس إلى نحو 11 ألفا و383 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري.









ارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم منذ نيسان (أبريل) وصعدت ما يزيد على 200 في المائة، لكنها تظل منخفضة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار الذي بلغته في كانون الأول (ديسمبر) 2017. ويعتقد المحللون أن إعلان "فيسبوك" عن طرح عملتها المشفرة الخاصة "ليبرا" أنعش الاهتمام بالعملات الرقمية، كما دفع سعي المستثمرين وراء الملاذ الآمن سعر "بيتكوين" للصعود.









وشهدت "بيتكوين" ارتفاعا حادا أواخر عام 2017؛ حيث بلغت قيمتها عند الذروة نحو 19500 دولار، قبل أن تنخفض بشكل متواصل في أغلب أيام عام 2018 لتراوح قيمتها بين 3300 و4100 دولار لعدة أشهر. وقال المحللون: إن أحد أكبر أسباب ارتفاع عملات "بيتكوين" هو "التصنيف" التالي للعملات المشفرة في شهر أيار (مايو) 2020، حيث تقلصت المكافآت المقدمة إلى "معدني" عن "بيتكوين"، وقد حد ذلك من المعروض من العملة الرقمية. وتعتمد "بيتكوين" على ما يسمى أجهزة "التعدين"، التي تتحقق من صحة كتل المعاملات عن طريق التنافس على حل الألغاز الرياضية كل عشر دقائق، ويكافأ أول من يحل اللغز بالحصول على قدر من عملة “بيتكوين”. وقد صممت تقنية "بيتكوين" على نحو يخفض المكافأة للمعدنين إلى النصف كل أربع سنوات، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستوى التضخم.





ونبقى في أسواق العملات، حيث تمسك الدولار أمس بمكاسب حققها خلال تعافيه من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة بفعل الآمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتفقان على هدنة تجارية قبل قمة العشرين، التي تعقد نهاية الأسبوع الجاري، رغم أن معنويات المستثمرين ما زالت هشة. ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة من هونج كونج عن مصادر قولها إن البلدين اتفقا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري، قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينج غدا السبت. وقدم ذلك الدعم للدولار، الذي تراجع في الأسابيع الأخيرة بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة وإقبال المستثمرين على شراء عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني بسبب مخاوف النزاع التجاري.





وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات 0.1 في المائة إلى 96.351 ثم استقر عند 96.222.





وارتفع الدولار إلى 1.1347 دولار لليورو في وقت سابق لكنه استقر خلال الجلسة عند 1.1367 دولار، فيما هبط الين، الذي قفز لأعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى 108.16 لكنه استقر لاحقا عند نحو 107.87 ين للدولار، واستقر الفرنك السويسري دون تغير يذكر عند 1.1117 فرنك لليورو. وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 في المائة إلى 6.8802 يوان للدولار، ما ساعده على العودة صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 6.8370 يوان للدولار، الذي لامسه الأسبوع الماضي.





وزاد الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2714 دولار بعد أن قال بوريس جونسون، الذي يتصدر سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق هي "واحد في المليون".





من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، وانخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1402.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما فقد أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة.





وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1406.30 دولار للأوقية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 في المائة إلى 15.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 811.13 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1519.10 دولار للأوقية.