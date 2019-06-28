منتخب تونس للطائرة ينهزم وديا أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي

إنهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة مساء امس الخميس، امام المنتخب البرازيلي الاولمبي بنتيجة 3/2 ضمن التربص الاعدادي الذي يجريه بالبرازيل .





وقد انطلقت يوم 23 جوان المرحلة الاخيرة من تحضيرات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لبطولة امم افريقيا، التي يستضيفها من 19 الى 29 جويلية القادم، وذلك بالتحوّل الى البرازيل لاجراء تربص تحضيري ستتخلله اربع مقابلات ودية امام المنتخبين البرازيلي الاول و الاولمبي.





وستتضمن الفترة الثانية من التحضيرات التي ستقام بتونس من 7 الى 14 جويلية، ثلاثة اختبارات ودية امام المنتخب الكوبي.





ويتركب وفد المنتخب التونسي خلال تربص البرازيل من 16 لاعبا، هم اسماعيل معلى وخالد بن سليمان ونبيل عزوزي وايمن القروي وامان الله الهميسي ومحمد علي بن عثمان وشكري الجويني وايمن بوقرة وحسني القرامصلي وحمزة نقة وعلي بانقي والياس القرامصلي ومحمد عياش وصدام الهميسي وايمن الرديسي وسليم المباركي.





وفيما يلي، النتائج وبرنامج المقابلات :





الاثنين 24 جوان

منتخب البرازيل الاولمبي / تونس 1/3





الثلاثاء 25 جوان

منتخب البرازيل الاولمبي / تونس 1/3





الخميس 27 جوان

منتخب البرازيل الاولمبي / تونس 3/2





الجمعة 28 جوان (س 24)

البرازيل / تونس





السبت 29 جوان (س 23 )

البرازيل / تونس