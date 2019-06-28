الطالع الفلكى الجُمعَه 28/6/2019..شَطَارَة الزّهرَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 21 بَؤونَة قبطى، 28 حُزَيْرَان رُومى، 24 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إسمك ، إسمك السّلاسِى ، إسمك وإسم ابُوك وإسم جدّك ، ورّينى بطاءتك.(ميرفت أمين من فيلم العيال الطيبين-1976)









*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تدخل الجَوْزَاء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

على الطريقة الهندية والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الثّور لتدخل برج الجَوْزَاء فى العاشرة و5 دقائق ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتنتقل لبرج السّرطان فى التاسعة و20 دقيقة صباح 23 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسرطان فى 17 يوليو)

(عطارد) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد 26 أغسطس)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسرطان فى 23 يوليو)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 9 أغسطس))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)









الزّهرة/الفتيات فى بُرج المهارات الكلامية الجوزاء يحكمه عطارد كوكب الإعلام والإعلان والإتصال والإنفصال ، وفيه فالفرصة مُرتفعة لعلاقات جديدة أو ترميم القديمة بما فيها العاطفيّة كالخطبة أو عودة مُطلقة لعصمة زوجها، تحت تأثير مهارة عطارد الكلامية فالفرصة واردة لوقوع الزهرة/الفتاة ضحية لحبيب كلمنجى سريع الحركة ماهر فى الإتصال وأيضاً فى الإفلات والإنفصال ، تاركاً الزهرة لمصيرها المجهول كنماذج لطيفة بفيلم سكوت حنصوّر أو سهير رمزى بفيلم مع حبى وأشواقى ، ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب وماجدة الخطيب بفيلم توحيدة ، يتواجد زُحل فى برج القوس 180 درجة فى مواجهة الزهرة فى الجوزاء ، زحل يُعبّر عن كبار السن ومن يتّصفون بالحكمة والرّزانة ، زحل بقيوده وقوانينه وبطء حركته مفيد لتهدئة حماسة زائدة أو حرارة حب زائف ، والنصيحة بعدم الإنزعاج من صوت الرّزانة على ألسنة الوالديْن وكبار السنّ والأيام كفيلة بإثبات صدق توقّعاتهم ، كبار السن إختبرو نفس المواقف فى بداية حياتهم وتهمهم سعادة أبنائهم وبناتهم لكن بما يضمن حقوق وكرامة البنات والأبناء.





من وجهة نظر إيجابيّة فقد تكون مهارات الجَوْزَاء الكلامية من نصيب الزّهرة فتكون الفتيات حاذقات ماهرات فى التلاعب بحبيب مراوغ وكشف ألاعيبه والسيطرة عليه كنموذج ميرفت أمين بفيلم العيال الطيبين ، فهى لن تُجارى ضيوف الحفل فى تناول المسكرات لتكون لقمة سهلة لأحد معدومى الضمير ، كما أنها ستحمى نفسها حتى وإن كانت بعيدة أن أهلها وتتقيد بالتقاليد/زحل ما يضمن حمايتها و صون كرامتها ، كما أن حلول الزهرة بالجوزاء مُفيد للتعبير عن نفسك للتقدم لوظيفة أوعروسة وأيضاً للإعلان والإعلام عن مُنتوجك التجارى بأسلوب منطقى وجذّاب فى نفس الوقت ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الثور: لاتنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أوعقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة غالباً تشوبها عملية إستغفال واردة.





الجوزاء: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج السّرطان: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك ، لك بصمة حنان خاصّة فلا تبخل بها.





برج الأسد: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: ماهر حاذق فى تعاملك مع كل من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض المُستفزّين.





برج الميزان: ربما كانت حرارة الجوّ فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكانٍ لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.





برج العقرب: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.

برج القوس: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعاً.





برج الجدى: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج الدّلو: أفراد الأسرة يختبرون صبرك،يقوم الآخرون باستفزاز شخصٍ ما عن عمد فقط إن كانو يحبّونه للغاية فلا تكسر خواطرهم بلفظ خشن أو وجهٍ عابس.





برج الحوت: ربما قمت بالتبرع لإحدى وجوه الخير اليوم للشعور بالرضا عن نفسك، الإحسان على فقير أو محتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير



