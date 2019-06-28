"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم انكسار للموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، موضحًا أن هناك انخفاض اليوم في درجات الحرارة بنحو 3 درجات عن الأمس، مع انخفاض طفيف في نسب الرطوبة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هذا الطقس سوف يستمر معنا لعدة أيام، متوقعًا أن نشهد استمرار للانخفاض التدريجي في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وأوضح، أن الشبورة المائية في الصباح الباكر هي الظاهرة المؤثرة خلال الأيام القادمة، محذرًا قائدي السيارات خاصة المتجهين للسواحل الشمالية لقضاء عطلة الصيف بالقيادة بهدوء وقت وجود الشبورة.

