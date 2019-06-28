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أنس جابر أمام المصنفة 5 عالميا بنصف نهائي دورة إيستبورن

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:29 ص
أنس جابر أمام المصنفة 5 عالميا بنصف نهائي دورة إيستبورن
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مروى الجلاصي
 
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تأھلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، إلى نصف نھائي بطولة إیستبورن الإنقلیزیة للتنس، بعد فوزھا أمس الخمیس على اللاعبة الفرنسیة المصنفة 55 عالمیا ألیز كورنیه، بمجموعتین لواحدة ، بواقع 1-6 و7-5 و6-1.

وستواجه أنس المصنفة 62 عالمیا اليوم الجمعة 28 جوان 2019، نظیرتھا الألمانیة أنجیلیك كیربر المصنفة 5 عالمیا.

ويذكر بأن قيمة الجوائز المالیة لبطولة إیستبورن الإنقلیزیة للتنس، تبلغ الـ998 ألف دولار.
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