أنس جابر أمام المصنفة 5 عالميا بنصف نهائي دورة إيستبورن

تأھلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، إلى نصف نھائي بطولة إیستبورن الإنقلیزیة للتنس، بعد فوزھا أمس الخمیس على اللاعبة الفرنسیة المصنفة 55 عالمیا ألیز كورنیه، بمجموعتین لواحدة ، بواقع 1-6 و7-5 و6-1.





وستواجه أنس المصنفة 62 عالمیا اليوم الجمعة 28 جوان 2019، نظیرتھا الألمانیة أنجیلیك كیربر المصنفة 5 عالمیا.



