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سامح حسين يواصل بروفات المتفائل على القومي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:24 ص
سامح حسين يواصل بروفات المتفائل على القومي
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الفجر الفني
 
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يواصل الفنان سامح حسين بروفات مسرحية " المتفائل على المسرح القومى .

المسرحية مأخوذة عن رواية " كانديد " لفولتير، وإعداد وإخراج إسلام إمام ،موسيقى وألحان هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق.

ويشاركه البطولة سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أحمد زكريا، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، أحمد سمير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين هو فيلم " عيش حياتك " ، والذى تم عرضه خلال الشهور الماضية ، وشاركت فى بطولته ساندى. 

كان آخر أعمال سامح حسين المسرحية على مسرح القطاع العام هى مسرحية "أنا الرئيس"، وشاركه البطولة حنان مطاوع ومحمد التاجى وعزت بدران وشيماء سيف وأحمد ظريف، نادية شكرى، ومن إخراج محسن رزق.

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